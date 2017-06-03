Adana'da 500 polisle operasyon: 15 gözaltı

Adana'da çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşmiş kişilere yönelik yapılan operasyonda 15 kişi yakalandı.

Adana'da çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşmiş kişilere yönelik yapılan operasyonda 15 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince, çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşmiş kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

'500 polisle eş zamanlı baskın'

Özel Hareket polisinin de desteği ile 500 polisle daha önceden belirlenen 47 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Mahallelerde zırhlı ekip aracı gidip güvenlik önlemi aldı, ardından özel hareket polisleri uzun namlulu silahla çevrede güvenlik önlemi aldı. Söz konusu şahısların evlerine özel hareket polisleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Polis şahısların evlerini didik didik aradı. Operasyonda "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, güvenin kötüye kullanılması, kumar için yer ve imkan sağlama, mala zarar verme, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan 15 şahıs yakalandı.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)