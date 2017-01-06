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Adana'da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
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Adana'da 4 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Adana'da, yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızla giren otomobilin kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'da, yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızla giren otomobilin kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 5.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali G. Yönetimindeki 01 HS 592 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle su birikintisine hızla girince aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 06 BC 0313 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan,, Yaren D., Murat P., Özgür Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Cankur ekipleri otomobilde sıkışan Özgür Ş.'yi kurtardı.

Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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