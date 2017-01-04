04.01.2017 01:20 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü kaza yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yönetimindeki otomobil Mersin'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Başkan Sözlü'nün eşi Zeynep Sözlü hafif şekilde yaralandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yönetimindeki otomobil Mersin'de kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Başkan Sözlü'nün eşi Zeynep Sözlü hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Başkan Sözlü yönetimindeki 34 BVP 87 plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu Gülek Boğazı'nda yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç savrularak yan yattı. Kazada Başkan Sözlü yara almazken, eşi Zeynep Sözlü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Zeynep Sözlü'yü ayakta tedavi etti.

