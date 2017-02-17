Adana Adliye Sarayı inşaatında çalışan işçiler eylemde

Adana'da adliye sarayı inşaatında çalışan işçiler 4 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, iş bırakıp ateş yakarak eylem yaptı.

Adana'da adliye sarayı inşaatında çalışan işçiler 4 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, iş bırakıp ateş yakarak eylem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesinde 58 bin metrekarelik alanda inşa edilen Adana Adliye Sarayı inşaatında çalışan yaklaşık 200 işçi, 4 aydır maaşlarının verilmediğini ileri sürerek bugün sabah inşaat girişinde ateş yakıp iş bırakma eylemi başlattı.

İşçiler 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek, "Bizim firmaya soruyoruz onlar da diğer firmanın kendilerine para vermediğini söylüyor. Ancak biz 4 aydır maaş alamıyoruz. Bize sürekli söz veriliyor ama bir türlü 4 aydır sözler tutulmuyor. Bize imza attılar bu cuma maaşları vereceklerini söylediler. Ama bugün cuma ne gelen var ne giden. Biz paramızı almadığımız süre çalışmayacağız" dediler.

İşçilerin eylemi devam ediyor.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)