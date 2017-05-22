Adan kadına, çevredekiler adama saldırdı

Kolombiya'da bir kadının darp edildiğini gören 2 kişi, saldırganı darp etti.
Kolombiya'da bir kadının darp edildiğini gören 2 kişi, saldırganı darp etti. Antioquia bölgesinde gece saatlerinde bir adam, yolda karşılaştığı kadını bir anda darp etmeye başladı. Kadın art arda yumruk darbeleriyle yere düşerken, durumu fark eden 2 kişi yardımına koştu. Şahıslar saldırganı darp ederken de talihsiz kadın olay yerinden kaçtı. Olaysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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