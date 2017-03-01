Adam öldürdü: İnsanlar aç, onları çekin

Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde bir kişiyi lüks otomobilinin içinde öldürdüğü ileri sürülen şahıs adliyeye sevk edilirken, 'Sokaklarda insanlar aç gidin onları çekin' diye kendini savundu.

Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde bir kişiyi lüks otomobilinin içinde öldürdüğü ileri sürülen şahıs adliyeye sevk edilirken, "Sokaklarda insanlar aç gidin onları çekin" diye kendini savundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi 44002. Sokak'ta yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelmişti. Bir kişinin otomobil içinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, yapılan incelemede yol kenarında motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda Korkut Özgün (36) başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmada Özgün'ün Ova Mahallesi 44002. Sokak'tan geçerken yol ortasında duran Deniz S. ile bu nedenle tartışıp, onu darp ettiğini, bunu duyan kardeşi Kenan S.'nin de arkadaşlarıyla birlikte olay yerine gelip Özgün ile tartıştığı, Özgün'ün kaçmak isterken tabanca ile ateş edilerek vurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, ayak sağlığı merkezi sahibi olan Sinem Özgün'ün eşi Korkut Özgün'ün öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Fırat D. (41), Mehmet B. (34), Kenan T. (35), Murat T. (35) ve Şakir G.'yi (34) gözaltına aldı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Şakir G. ile Mehmet B. tutuklandı. Polis olaya kırıştığı ileri sürülen Deniz S. ve Kenan S. adlı kardeşleri de her yerde aramaya başladı.

Adana polisi Deniz S.'nin Mersin'de saklandığını belirleyerek buraya operasyon yaptı. Polis Deniz S.'yi saklandığı evde yakalayıp Adana'ya getirdi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, kimseyi öldürmediğini söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis olayın asıl failini bulmak için de çalışmasına devam etti. Polis dün Kenan S.'nin Ova Mahallesi'nde saklandığını belirleyip operasyon yaptı. Kenan S. de saklandığı evde yakalanıp emniyete getirildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde, kardeşinin darp edildiğini görünce kendinden geçip şahsın ayaklarına ateş ettiğini, kafasına ateş ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Kenan S. burada basın mensuplarının "neden öldürdün" sorusuna karşılık, "İnsanlar sokaklarda aç gidin onları çekin bizi çekmeyin Allah rızası için. Pişmanım, şahsın ölmesi Allah'ın takdiri ilahisi" diye kendini savunması dikkat çekti. Zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)