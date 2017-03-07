Adam boyu kılıç yapıyor, siparişlere yetişemiyor

Bursalı bıçakçının yaptığı 1 metre 70 santimetre boyundaki kılıçlar büyük talep görüyor.

Bursalı bıçakçının yaptığı 1 metre 70 santimetre boyundaki kılıçlar büyük talep görüyor.

Son yıllarda artan Osmanlı dönemi dizileri sebebiyle tarihi kılıçlar rağbet görüyor. Diriliş Ertuğrul'un kullandığı kılıçlar ilgi görürken, bazı vatandaşlar ise kimsede benzeri bulunmaması için normalin çok üstünde kılıç siparişleri veriyor. Antalya'dan gelen insan boyunda kılıç siparişini 15 günde bitiren Bursalı bıçakçı Aziz Şen, 10 kilo ağırlığında ve 1 metre 70 santim boyundaki kılıcın fiyatının 5 bin lira olduğunu söyledi.

Dev kılıcı 2 kişi zor tutabiliyor. Gelen özel sipariş üzerine bir insan boyundaki kılıcı iki haftada yaptığını ifade eden Aziz Şen, "Osmanlı dizilerinde kullanılan kılıçlara büyük rağbet var. Vatandaşlar özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan kılıçlardan istiyor. Biz de imal edip satıyoruz. Ama bazı müşteriler özel sipariş veriyor. Antalya'dan gelen sipariş üzerine insan boyunda özel kılıç yaptık. Bu kılıç 10 kilo ağırlığında ve 170 santim boyunda. 15 günde elde imal edildi. Fiyatı ise 5 bin lira. İki kişi zor tutabiliyor. Artık vatandaşlar doğum günlerinde sevdiklerine üzerine ismini yazdırdıkları kılıç hediye ediyorlar. Kılıçlara büyük ilgi var" dedi.

(Burak Türker/İHA)