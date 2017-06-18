'Adaleti sokaklarda değil adliyelerde arayacağız'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Adaleti sokaklarda değil, adliyelerde, adalet saraylarında, mecliste arayacağız. Biz birilerinin yaptığı gibi Türkiye ekonomik anlamda yükseldiği zaman Türkiye'yi çökertmek adına milleti sokağa dökmeyeceğiz. Sokağa çağırmayacağız' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Adaleti sokaklarda değil, adliyelerde, adalet saraylarında, mecliste arayacağız. Biz birilerinin yaptığı gibi Türkiye ekonomik anlamda yükseldiği zaman Türkiye'yi çökertmek adına milleti sokağa dökmeyeceğiz. Sokağa çağırmayacağız" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Bingöl'de 'Sakarya'dan Bingöl'e Gönül Köprüleri Kuruyoruz' programında yaptığı konuşmada, terörü bu topraklardan silmek için gece gündüz mücadele ettiklerini söyledi. Bakanı Tüfenkci, "Biz cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü içerisinde hem ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz hem demokrasimizi büyütmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da terörle mücadele ediyoruz, terörü bu topraklardan silmek için gece gündüz mücadele ediyoruz" dedi.



"YÜKSEK BÜYÜME ORANLARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme sağladığını belirten Bakan Tüfenkci, "15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan bu millet gerçekten tarihi bir başarıya imza attı. İnşallah ikinci ve üçüncü çeyrekte ve 2017'de yüksek büyüme oranlarını sürdüreceğiz. Göreceksiniz yılsonu itibariyle de enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz. İşsizliği de tek haneli rakamlara indirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



"TÜRKİYE KATAR'IN YANINDA OLDU"

Türkiye'nin bölgede lider konumda olması gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Bu coğrafyaya baktığımız zaman Türkiye'nin ne kadar istikrara ihtiyacı olduğunu, ne kadar Türkiye'nin bölgede ekonomik ve askeri anlamda da ne kadar lider konumda olması gerektiğini son gelişen olaylar karşısında ibretle görmekteyiz. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında oldu. Katar'ın da yanında oldu. Onların ekonomik anlamdaki sıkıntılarını, gıda ihtiyaçlarını ve diğer noktalarda kol kanat gerdi. Türkiye körfez ülkelerine de umut ışığı oldu, Ortadoğu'ya da umut olmaya devam ediyor" diye konuştu.



"ADALETİ SOKAKLARDA ARAMAYACAĞIZ"

Terörle mücadelenin kararlıkla sürdürüleceğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, "Biz terörle mücadele edeceğiz, biz ekonomik terörle mücadele edeceğiz. Biz işsizlik ile mücadele edeceğiz. Biz adalet için de mücadele edeceğiz ama adaleti sokaklarda değil, gerçekten nerede aranması gerekiyorsa, adliyelerde arayacağız, adalet saraylarında arayacağız, mecliste arayacağız. Biz birilerinin yaptığı gibi Türkiye ekonomik anlamda yükseldiği zaman Türkiye'yi çökertmek adına milleti sokağa dökmeyeceğiz. Sokağa çağırmayacağız. Bize millet sokağa çıkın diye oy vermiyor, bize millet mecliste görevinizi yapın diye oy veriyor. Sizlerde bizi meclise onun için gönderiyorsunuz. Kim ne derse desin biz Türkiye olarak bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. FETÖ'nün de FETÖ'nün yandaşlarının da Türkiye için oynanmak istedikleri oyunları iyi görüyoruz. Kimse de Türkiye'nin istikrarını bozmak için heveslenmesin" şeklinde konuştu.

Programa Bakan Tüfenkci ile birlikte Vali Yavuz Selim Köşger, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, ilçe belediye başkanları, parti teşkilatları ve vatandaşlar katıldı.

(Yılmaz Atar - Sinan Atan/İHA)