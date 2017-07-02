Adalet Yürüyüşünün 18'inci günü sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününü tamamladı. Yürüyüşe, oyuncu Şevket Çoruh, Melek Baykal da destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci gününü tamamladı. Yürüyüşe, oyuncu Şevket Çoruh, Melek Baykal da destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşüne 18'inci günde Sakarya'nın Erenler ilçesinden başladı. Heyet bir süre yürüdükten sonra Serdivan Esentepe Meydanı'nda uzun süreli bir mola verdi. Havanın sıcak olması nedeniyle grup, molanın ardından yürüyüşe devam etti. Yürüyüşe oyuncu Şevket Çoruh, Melek Baykal, taraftar grupları da destek verdi. Mola adresinden saat 17.00'de yola çıkan Kılıçdaroğlu'nun kortejinde bulunan iki gazeteci arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yaklaşık 19 kilometre yürüyerek Kocaeli'nin Kartape ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'ne ulaştı. Grup geceyi burada geçirerek yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)