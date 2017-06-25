Adalet Yürüyüşünü eleştirdi: Milletle yürüyemeyenler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünü eleştirerek, 'Milletten korkanlar milletle beraber yürüyemeyenler, otobanların emniyet şeritlerinde yürümeye devam edeceklerdir' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünü eleştirerek, "Milletten korkanlar milletle beraber yürüyemeyenler, otobanların emniyet şeritlerinde yürümeye devam edeceklerdir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma programında partililerle buluştu. Binlerce partiliye hitap eden ve onlarla tek tek bayramlaşan Müezzinoğlu, "Artık önümüze kazılan çukurların, tuzak kurulma dönemleri, istikrarsızlık üretmek isteyenlerin dönemi bitti. Artık Türkiye'de artık ülkemizde güven, istikrar ve işin merkezinde büyük milletin vicdanı var milletin vicdanına inanan ve güvenen kazanacaktır. Milletten korkanlar milletle beraber yürüyemeyenler, otobanların emniyet şeritlerinde yürümeye devam edeceklerdir. Biz istiyoruz ki milletin gönül yolunda yürüyelim. Milletle gönül köprülerimizi daha güçlü kuralım, bugüne kadar bunu başardık. Bundan sonra bunu daha güçlü başarmak zorundayız. Çünkü artık ipin ucunu millete teslim ettik. Çok sevip güvendiğimiz ve onun için siyaset yaptığımız milletimize teslim ettik. Vicdanımız huzurlu bu millete inanıp güveniyoruz" şeklinde konuştu.

(Burak Türker - İdris Altun/İHA)