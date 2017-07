Adalet Yürüyüşüne saldırı girişiminde Kayseri'de 3 gözaltı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü provoke etmek isteyen O.K. Kocaeli'de yakalandı. O.K. ile irtibatlı 3 kişi ise Kayseri'de gözaltına alındı.

Adalet Yürüyüşü'nü provoke etmek amacıyla Kayseri'den kiraladığı araçla Kocaeli'ne hareket eden ve burada yürüyüş yapan kortejin üzerine aracı sürmek suretiyle eylem planı hazırlığında olduğu tespit edilen O.K., Kocaeli Emniyeti ile sağlanan irtibat neticesinde Kocaeli Emniyeti tarafından yakalandı. Kayseri'de O.K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 3 şahıs da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.