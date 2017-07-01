Adalet Yürüyüşünde midibüs bir gence çarptı

CHP'nin Sakarya'da devam eden Adalet Yürüyüşünde bir genç, yürüyüşe katılanları taşıyan midibüsün çarpması sonucu yaralandı.

CHP'nin Sakarya'da devam eden Adalet Yürüyüşünde bir genç, yürüyüşe katılanları taşıyan midibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Adalet Yürüyüşüne katılan Cevdet Eşkir (25), yürüyüşe katılanları taşıyan bir midibüsün çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Midibüsün çarpması sonucu yere düşen gencin yardımına ilk önce yürüyüşe katılanlar koştu. Yürüyüşe katılanlar tarafından yol kenarına alınan genç, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Hafif yaralandığı öğrenilen genç ambulansla hastaneye sevk edildi.

(Gürcan Yılmaz - Burak Can Tokyürek/İHA)