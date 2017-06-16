Adalet Yürüyüşü'nün ikinci bölümü tamamlandı

Yürüyüşün bugünkü bölümünde 22 kilometre mesafe kateden Kılıçdaroğlu, Kahramankazan ilçesi yakınlarında oluşturulan konaklama alanına ulaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geceyi alana getirilen karavanda geçirecek.

İLK MOLA ANKARA ÇIKIŞINDA VERİLDİ

Sabah yürüyüşün ikinci etabına start veren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ilk molayı 5.5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ankara çıkışındaki Susuz Köy yakınlarında verdi. Burada yarım saat dinlenen Kılıçdaroğlu ardından yürüyüşüne devam etti.

ESKİ AK PARTİLİ'LER EŞLİK ETTİ

Kılıçdaroğlu'na AK Parti kurucularından olup partiyle yollarını ayıran Fatma Bostan Ünsal ve eşi eski Mazlumder Başkanı ve eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal da eşlik etti.

​KHK ile üniversiteden ihraç edilen Merve Kavakçı'nın esşi Prof Dr. Cihangir İslam da yürüyüşe katıldı.

HASAN CEMAL DA KATILDI

T24 yazarı, gazeteci Hasan Cemal de yürüyüş kortejinde yerini aldı. Cemal, 'adalet' yazılı pankartıyla çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

​CHP, YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHINI PAYLAŞTI

Öte yandan CHP, yürüyüş güzergahına dair yol haritası paylaştı. 25 günde katedilmesi beklenen 428 kilometrelik rotada varılması planlanan noktalar yer alıyor.