'Adalet Yürüyüşü'nün 22. günü başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde devam eden 'Adalet Yürüyüşü'nün 22. günü basın açıklaması sonrasında başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 22. gününe Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden Tavşancıl sahilindeki kamp alanından başladı. Yürüyüş öncesinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşün 22. günündeyiz. Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ettik. Yahya Kaptan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'un da uzun uzun söz ettiği bir milli kahramanımız. Duamızı ettik, Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden hayatını veren herkese şükran borçluyuz. Onları rahmetle anmak, her zaman, her ortamda anmak temel görevlerimizden birisidir" dedi.

Sözlerine Telafer'de 200 Türkmen'in katledilmesine değinerek devam eden Kılıçdaroğluı, "Bu arada bizi üzen bir başka konu daha var. Telafer'de DEAŞ'ın saldırısı sonucu 200 Türkmen'in katledilmesi ki bunlar hapisteydi. 200 Türkmen'in kadın, yaşlı, çocuk demeden herkesi katletmeleri gerçekten hepimizi üzüyor. Ama bir başka sevindirici olay daha var. Bizim gençlik kollarımız şu anda Irak'taki Türkmenlere yardım tırları götürüyorlar. Şu anda Telafer bölgesindeler. Biz bu yürüyüşü yaparken, yurt dışındaki Türkmenleri düşünerek onlara her türlü yardımı yapmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.



"ADALET İSTEMEK NE ZAMANDAN BERİ BİRİLERİNİN İZNİNE BAĞLI OLDU"

Türkiye'nin en barışçıl eylemini yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, kimseye kötü söz söylemeden, herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyen insanları kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor, onları alkışlıyoruz. En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde endişeler oluşturuyor. Hiç kimse şunu unutmasın, biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. Toplumun 80 milyonu için yapıyoruz biz bu yürüyüşü. Adalet ihtiyacı, hepimizin ortak ihtiyacıdır. İnsanlığın ortak değeridir adalet. Yine bazı çevreler, 'Yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz.' Ne demek izin veriyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız, insan olarak hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, lütfuna bağlı oldu. Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum" şeklinde konuştu.



"TÜM DÜNYAYA AMACIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"

Maltepe'de yürüyüşün amacını tüm dünyaya anlatacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan Maltepe'de olacağız. Türkiye'ye ve Dünya'ya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü niçin, hangi gerekçelerle yaptık, ne istiyoruz biz? Bunu anlatacağız.

