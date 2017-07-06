Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Adalet Yürüyüşü'nün 22. günü başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Adalet Yürüyüşü'nün 22. günü başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde devam eden 'Adalet Yürüyüşü'nün 22. günü basın açıklaması sonrasında başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde devam eden 'Adalet Yürüyüşü'nün 22. günü basın açıklaması sonrasında başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 22. gününe Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden Tavşancıl sahilindeki kamp alanından başladı. Yürüyüş öncesinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşün 22. günündeyiz. Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ettik. Yahya Kaptan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'un da uzun uzun söz ettiği bir milli kahramanımız. Duamızı ettik, Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden hayatını veren herkese şükran borçluyuz. Onları rahmetle anmak, her zaman, her ortamda anmak temel görevlerimizden birisidir" dedi.
Sözlerine Telafer'de 200 Türkmen'in katledilmesine değinerek devam eden Kılıçdaroğluı, "Bu arada bizi üzen bir başka konu daha var. Telafer'de DEAŞ'ın saldırısı sonucu 200 Türkmen'in katledilmesi ki bunlar hapisteydi. 200 Türkmen'in kadın, yaşlı, çocuk demeden herkesi katletmeleri gerçekten hepimizi üzüyor. Ama bir başka sevindirici olay daha var. Bizim gençlik kollarımız şu anda Irak'taki Türkmenlere yardım tırları götürüyorlar. Şu anda Telafer bölgesindeler. Biz bu yürüyüşü yaparken, yurt dışındaki Türkmenleri düşünerek onlara her türlü yardımı yapmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"ADALET İSTEMEK NE ZAMANDAN BERİ BİRİLERİNİN İZNİNE BAĞLI OLDU"
Türkiye'nin en barışçıl eylemini yaptıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, kimseye kötü söz söylemeden, herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyen insanları kucaklayarak yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor, onları alkışlıyoruz. En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde endişeler oluşturuyor. Hiç kimse şunu unutmasın, biz bu yürüyüşü adalet adı altında yapıyoruz. Toplumun 80 milyonu için yapıyoruz biz bu yürüyüşü. Adalet ihtiyacı, hepimizin ortak ihtiyacıdır. İnsanlığın ortak değeridir adalet. Yine bazı çevreler, 'Yürüyorsunuz ama biz izin veriyoruz.' Ne demek izin veriyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız, insan olarak hakkımız. Adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, lütfuna bağlı oldu. Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum" şeklinde konuştu.

"TÜM DÜNYAYA AMACIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ"
Maltepe'de yürüyüşün amacını tüm dünyaya anlatacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan Maltepe'de olacağız. Türkiye'ye ve Dünya'ya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü niçin, hangi gerekçelerle yaptık, ne istiyoruz biz? Bunu anlatacağız.
(Kaan Kızıl - Gürcan Yılmaz/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Dolar 3,63'ü aştı
Bakan Çelik'ten AP'nin oylayacağı Türkiye raporu açıklaması
Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü
İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı
Ben Youssef, Kasımpaşa'da
AB Bakanı Çelik'ten Türkiye raporunu oylayacak AP'ye: Elimizin tersiyle itiyoruz
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Katar gemileri yaktı! Son dakika gelişmeler var!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
Kim Jong Un'dan ABD'ye küfürlü mesaj!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
PKK'dan Türkiye’ye büyük küstahlık: Resmen tehdit ettiler!
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına '15 Temmuz' uyarısı
Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor
Erdoğan: Almanya konuşmama izin vermeyerek intihar ediyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Dolar 3,63'ü aştı
Dolar 3,63'ü aştı
Bakan Çelik'ten AP'nin oylayacağı Türkiye raporu açıklaması
Bakan Çelik'ten AP'nin oylayacağı Türkiye raporu açıklaması
Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç teyzesini öldürdü
İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı
İstanbul'da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu:11 gözaltı
Ben Youssef, Kasımpaşa'da
Ben Youssef, Kasımpaşa'da
AB Bakanı Çelik'ten Türkiye raporunu oylayacak AP'ye: Elimizin tersiyle itiyoruz
AB Bakanı Çelik'ten Türkiye raporunu oylayacak AP'ye: Elimizin tersiyle itiyoruz
'Karnınız açken asitli içecek tüketmeyin uyarısı
'Karnınız açken asitli içecek tüketmeyin uyarısı
ABD: Gerekirse, Kuzey Kore'de güç kullanamaya hazırız
ABD: Gerekirse, Kuzey Kore'de güç kullanamaya hazırız
Yangına değil sporcuları serinletmeye gittiler
Yangına değil sporcuları serinletmeye gittiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası başladı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası başladı
103 yıllık top mermisini kesti, hayatını kaybetti
103 yıllık top mermisini kesti, hayatını kaybetti
İbrahim Kalın'ın kızının nikahında devletin zirvesi şahitlik etti
İbrahim Kalın'ın kızının nikahında devletin zirvesi şahitlik etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English