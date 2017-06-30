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'Adalet Yürüyüşü'nün 16. günü: Kılıçdaroğlu'ndan Gaffar Okkan'ın mezarına ziyaret
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'Adalet Yürüyüşü'nün 16. günü: Kılıçdaroğlu'ndan Gaffar Okkan'ın mezarına ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'nün 16. gününe başlamadan önce basın açıklaması yaptı. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Okkan'ın terörle mücadele tutumunun tüm emniyete örnek olmasını arzu ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Güvenpark'tan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 16. gününe devam etmeden önce basın açıklaması yaptı. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın Sakarya, Hendek'teki mezarını ziyaret ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Okkan'ın terörle mücadele takındığı tavrın Türkiye genelinde takdir edildiğini belirtti.

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Türkiye topraklarında terörün halen can almaya devam ettiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Analar ağlamasın diye zaman zaman söylemlerde bulunduk zaman zaman şiirler okuduk ama terörü önleme konusunda önemli adımlar atamadık" şeklinde konuştu.

'ŞİİRLER OKUDUK AMA TERÖRÜ ÖNLEME KONUSUNDA ADIM ATAMADIK'

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Gaffar Okkan'ı ziyaret ettik. Gaffar Okkan Diyarbakır'da terörün en yoğun olduğu dönemde görev yapan emniyet müdürümüz. Terörle mücadele konusunda Gaffar Okkan'ın kararlılığı ve tutumu sadece Diyarbakır'da değil Türkiye'nin her köşesinde takdir toplamıştır. Terörle mücadelede halkın desteğini almak, halkla teröristleri ayırmak konusunda Gaffar Okkan'ın verdiği mücadele izlediği yol ve yöntem gerçekten değerlidir. Bütün emniyet teşkilatının da Okkan'ı örnek almasını yürekten isterim. Teröristler tarafından öldürüldüğünde bütün Diyarbakır yas tuttu. Öldüğü gün (gazeteci) Uğur Mumcu'nun yine bir teröre kurban gittiği gündür. Kendisini rahmetle anıyoruz, Gaffar Okkan'ı unutmayacağız. Terörden çok çektik. Analar ağlamasın diye zaman zaman söylemlerde bulunduk zaman zaman şiirler okuduk ama terörü önleme konusunda önemli adımlar atamadık. Terör halen can yakıyor. Terörle mücadele konusunda bizden ne istiyorsanız her türlü desteği vermeye hazırız. Biz terörü istemiyoruz ülkemizde."

'KAMP ALANINDA KURUSIKI SİLAH ATILDI'

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, saat 02.00 civarında kamp alanında kurusıkı silah atıldığını ifade etti.

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