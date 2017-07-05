Adalet Yürüyüşü'ne saldıracak DEAŞ'lılar yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı ve 21. gününde. Körfez civarında devam eden 'Adalet Yürüyüşü'ne DEAŞ terör örgütünün saldırcağı ihbarı geldi. Hemen harekete geçen emniyet ekipleri DEAŞ bir eve operasyon düzenleyerek DEAŞ şüphelisi 1 kişiyi yakaladı.

Habertürk'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne DEAŞ'ın kamyonla saldıracağı ihbarını alan Terörle Mücadele Şube ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

SABAH SAATLERİNDE BASKIN

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir eve sabah saatlerinde düzenlenen baskınla gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerine teslim edildi.

6 DAEŞ'Lİ YAKALANDI

Açıklama Kayseri Valisi Kamçı'dan geldi. Vali Kamçı, ''Saldırı girişimindeki 6 DAEŞ'li yakalandı. 6 DAEŞ'li CHP yürüyüşüne saldırı planlıyordu. Saldırganlardan ikisi Kayseri, İkisi Nevşehir'de diğer ikisi Kocaeli'de yakalandı'' dedi.