Adalet Yürüyüşü'ne provokasyon önlemi: 25 vekil görevli yeleği giyecek

Bolu Dağı'nda devam eden yürüyüşte, molanın ardından 3. etap başlamadan önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de parti otobüsünden provokasyon uyarısı yaptı.

Özel, şöyle konuştu:

"Bundan sonra arabayla gelip yanımızda durup bize saldırsalar dahi karşılık vermeden yürüyüşe devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu kitleyi asla ve asla barışçıl bir yürüyüş yapan, adalet talebini dile getiren kitle olmaktan farklı gösterecek başka başka sloganlar, çok sevdiğimiz slogan dahi olsa, sadece ya 'adalet adalet', ya da 'hak hukuk adalet' diye bağırıyoruz. Sayın genel başkanın hepinizden özel ricası budur. En sevdiğiniz slogan dahi olsa bu bir partiye ait yürüyüş olmadığı için her farklı slogan kitleyi biraz azaltabilir. Birilerinin gönlünü kırabilir. Yürüyeceğiz, vardığımız yerde milyonlar olacağız. Bugünkü varlığımızı tarih unutmayacak."

AĞLAYARAK GELEN KADININ ELİNİ ÖPTÜ

Uyarının ardından Kılıçdaroğlu, kortejin önüne geçip, 'Hak hukuk adalet' sloganı atarak yürüyüşe tekrar başladı.

Bu bölümde eski AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'nun yanında 'adalet' döviziyle yürüyerek destek verdi.

​Kılıçdaroğlu, yolda ağlayarak yanına gelen bir kadının elini öptü.

AK PARTİ BAYRAĞI AÇAN GRUBA ALKIŞLA KARŞILIK

Bolu Dağı'nın zirvesinden aşağıya doğru inen Kılıçdaroğlu, yamaçta AK Parti bayrağı açan bir gruba da alkışlayarak karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, son etapta 6 kilometre yürüyerek 12. günü tamamladı ve Düze il sınırına girmiş oldu.

Kılıçdaroğlu, Bolu Dağı'ndaki Varan tesislerindeki kamp alanında geceyi geçirecek.