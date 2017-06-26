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'Adalet Yürüyüşü'nde koruma polisine saldırı
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'Adalet Yürüyüşü'nde koruma polisine saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 12. gününü tamamladı. Yürüyüş sırasında bir partili koruma polisine saldırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 12. gününü tamamladı. Yürüyüş sırasında bir partili koruma polisine saldırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 12. gününe Bolu Dağkent'ten başladı. Gün boyu üç kez mola veren Kılıçdaroğlu ve partililer yaklaşık 16 kilometre yürüyerek Düzce'nin Bakacak mevkiindeki bir dinlenme tesisine geldi. Bugünkü yürüyüşün öğleden sonraki, kısmına Abdüllatif Şener de katılarak destek verirken, Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında geçtiği yerlerde vatandaşlara el sallayarak bayramlarını kutladı. Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününü Düzce'nin Bakacak mevkiinde noktaladı.

KORUMA POLİSİNE SALDIRI
Yürüyüş sırasında görevli bir partili Kılıçdaroğlu'nun kortejinin içine girmeye çalışan vatandaşları dışarı çıkartmaya çalışırken koruma polisine saldırdı. Polisin 'Ben koruma polisiyim' demesine rağmen görevli partili, iteklediği polise saldırdı. Çıkan olay diğer partililerin araya girmesi ile büyümeden sonlandırıldı.
(Vedat Kılıç - Tuncay Türkgülü/İHA)

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