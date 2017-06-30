'Adalet Yürüyüşü'nde 16. gün tamamlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 16. gününü tamamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 16. gününü tamamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşüne 16. günde Sakarya'nın Hendek ilçesinden başladı. Heyet bir süre yürüdükten sonra su molası verdi. Havanın sıcak olması nedeniyle grup, molanın ardından yürüyüşe devam etti. İlk molanın ardından saat 10.30'da yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin karşısında bulunan alana ulaştı. İkinci mola adresinden saat 17.00'de yola çıkan Kılıçdaroğlu, sanatçı Selda Bağcan ve çeşitli illerin baro başkanları ile yaklaşık toplam 20 kilometre yol yürüdükten sonra yürüyüşün 16. gününü Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Balbalı Mesire alanında tamamladı. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Grupta bulunanlar ise alkış ile karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Hendek ilçesindeki kamp alanında geçirecek.

(Kaan Kızıl - Remzi Şimşek / İHA)