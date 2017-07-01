Adalet Yürüyüşü havadan görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 17'nci gününde katılımcılar Beşiktaş Belediyesi tarafından getirilen bin 1 metrelik Türk bayrağını taşıyarak yürüdü. Renkli görüntülerin oluştuğu Türk bayraklı kortej havadan görüntülendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün 17'nci gününde katılımcılar Beşiktaş Belediyesi tarafından getirilen bin 1 metrelik Türk bayrağını taşıyarak yürüdü. Renkli görüntülerin oluştuğu Türk bayraklı kortej havadan görüntülendi.

Adalet Yürüyüşü'nün 17'nci günü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Beşiktaş Belediyesi tarafından yürüyüş için getirilen bin 1 metrelik Türk bayrağı açıldı. yaklaşık 7 kilometreyi bulan kortej Türk bayrağı altında yürüyüşe devam etti.

Akyazı'dan Sakarya merkeze kadar uzanan Türk bayrağı yol boyunca muhteşem görüntülere sahne odu. Yol boyuncu uzanan bayrağı on binlerce kişi, sıcak havaya rağmen omuzlarında taşıdı.

Yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katılırken, Türk bayrağı altında gerçekleştirilen yürüyüş havadan görüntülendi.

