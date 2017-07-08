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Adalet Yürüyüşü D-100'ü kilitledi
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Adalet Yürüyüşü D-100'ü kilitledi

Adalet Yürüyüşü 24'üncü günüde İstanbul'da devam ederken, D-100 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar bu durumu korna çalarak protesto etti.

Adalet Yürüyüşü 24'üncü günüde İstanbul'da devam ederken, D-100 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar bu durumu korna çalarak protesto etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da başlattığı Adalet Yürüyüşü 24'üncü gününde İstanbul'da devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar uzun süre korna çalarak durumu protesto ederken yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşturan araç trafiği kameralara yansıdı.
(Mustafa Biçer - Mustafa Esen - Serdal Altıntepe/İHA)

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