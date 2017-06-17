'Adalet Yürüyüşü' 3. gününde devam ediyor

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 3. gününe bir basın toplantısıyla başladı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bugün adalet yürüyüşümüzün 3. günü. Yine büyük bir azim ve kararlılıkla adalet için yürüyeceğiz. Değişik kesimlerden eleştiriler geliyor, saygıyla karşılıyoruz. Eğer bizim yürüyüşümüz onları rahatsız ediyorsa bu da bizim amacımıza hizmet ediyor."

​'KAVURMACI'NIN TUTUKLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaşın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanmasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması için bir kararın çıktığı söylendi. Bu kararı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır. Zaman zaman eleştirdik. Zaman zaman yargının bu tür kararlarının doğru olmadığın ifade etti. Ben kesin mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum" dedi.