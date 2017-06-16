CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' 2'nci gününde başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' 2'nci gününde başladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da Güvenpark'tan başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün ikinci günü 08.10 itibariyle başladı. Adalet Yürüyüşü'nün 2. etabında Kılıçdaroğlu, yaklaşık olarak 22 kilometre yol yürüyecek. (Caner Ünver/İHA)
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