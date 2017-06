'Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na geçmiş olsun'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününü Bolu'da geçiriyor. Bayram namazını Karacaağaç Mahallesi Camii'nde kılan Kılıçdaroğlu, tekrar konakladığı yere gelerek bir süre dinlendikten sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Huzur içinde bir bayram geçmesini dileyen Kılıçdaroğlu, "İnşallah terörün olmadığı, sevginin ve saygının egemen olduğu bir bayram geçiririz. Adaletin ne kadar önemli olduğunu bayramlar da gösteriyor. Bu bayram umarım adaletin de egemen olduğu bir süreci başlatmış oluruz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlık geçirdiğini öğrendiğini belirterek, "Sabah saatlerinde rahatsızlanan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek istiyorum" dedi.

Yürüyüş sırasında duygulu anlar da yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gerede çıkışında yaşlı bir kadın yanıma gelmek istedi ama korumalar engel oldu. Ben de korumalara bırakmalarını söyledim. Yaşlı kadın yanıma gelerek, 'ben 5 saattir onu bekliyorum. Onu gözlerinden öpeceğim' demesi beni çok duygulandırdı" şeklinde konuştu.



"ANKARA-İSTANBUL YOLUNUN HER SANTİMİNİ YÜRÜYECEĞİM"

Ankara-İstanbul yolunun her santimini yürüyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kaç adım attığımı bilmiyorum. Yolun üçte birini biraz aştık. Ankara-İstanbul yolunun her santimini yürüyerek götüreceğim. Her santimini yürüdüğünüz zaman hedeflediğiniz adaletin gerçekleşeceğine daha çok inanıyorsunuz. Bireysel ya da gösteriş için bunu yapmıyoruz. İster sağcı, ister solcu ya da ortacı olsun ülkenin buna ihtiyacı var. İktidar partisinden veya diğer partilerden olanlar da bize iştirak etsin. Onların içinden de adaletsizliğe uğrayanlar var ama seslerini çıkaramıyorlar."

Adalet Yürüyüşü sürecinde kilo vermiş olabileceğini ama fiziksel bir hissetme olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüş güzel bir şey. Kaslarda hafif aksamalar oluyor ama doktor hocalarımız müdahale ediyor. Beslenmemde de onların önerilerini alıyorum. İnşallah bir sorun çıkmaz ve yürüyüşü tamamlarım" ifadelerini kullandı.

Dünkü yürüyüşünde aracıyla geçen bir vatandaşa bozkurt işareti yapan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili "Benim yaptığım her hareket samimidir. İçten pazarlıklı bir adam değilim. Neye inanıyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Eksik ya da yanlış yapıyor olabilirim. Eğer bozkurt işareti yapan kişi bana destek veriyorsa benim de ona destek vermem lazım. Ben de adalet istiyorum o da adalet istiyor. İnsanlar eleştirebilir ama eleştirinin de ahlaki zeminde olması lazım. Her söylediğim sözün ve hareketin samimi olduğunun bilinmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, basın açıklamasının ardından basın mensuplarıyla ve yürüyüşe katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaştıktan sonra eşi Sevim Kılıçdaroğlu ile birlikte beyaz güvercin uçurdu.

Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Altunok Öz de bugün yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı.

(Faruk Çidem - Üzeyir Mete Güneş/İHA)