Adalet Komisyonu toplandı

TBMM Adalet Komisyonunda 'Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonunda "Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen kanun tasarısına göre, Sulh Hukuk Mahkemeleri kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davalarıyla ilgili kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nda değişikliklerin yapılması ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasının da önü açılıyor.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)