Adalet Bakanlığından 'Mahkuma Piyango'

Adalet Bakanlığı, yürürlükteki yönetmelikte yer alan açık ceza infaz kurumlarına gidemeyecek suç türlerine ilişkin düzenlemelerin muhafaza edildiğini belirterek, yapılan değişikliklerin bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kesinlikle bir örtülü af veya ceza indirimi olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı, yürürlükteki yönetmelikte yer alan açık ceza infaz kurumlarına gidemeyecek suç türlerine ilişkin düzenlemelerin muhafaza edildiğini belirterek, yapılan değişikliklerin bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kesinlikle bir örtülü af veya ceza indirimi olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığından 22 Şubat 2017 tarihinde Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik konu edilerek bazı basın ve yayın organlarında "Mahkuma Piyango" ve "Af" şeklinde yer alan haberlerle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 14'üncü maddesinde tanımlandığı üzere açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen kurumlardır. Kapalı ceza infaz kurumları gibi açık ceza infaz kurumları da ceza infaz sistemimizde yerini alan ve cezaların infaz edildiği yerlerdir. 22 Şubat 2017 tarihinde Yönetmelikte yapılan değişikliklerle kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında geçirilecek sürelerin oransal olarak ne kadarının açık ceza infaz kurumlarında geçirilmesi ile ilgili olup, bu oranların toplam ceza miktarına oranında meydana getirebileceği adaletsizliklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Terör, çıkar amaçlı suç örgütü, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, eşe karşı işlenen suçlar, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan hüküm giyenlerin, kapalı ceza infaz kurumlarında geçirecekleri sürelere ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Yürürlükteki yönetmelikte yer alan açık ceza infaz kurumlarına gidemeyecek suç türlerine ilişkin düzenlemeler aynen muhafaza edilmektedir. Kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hükümlerinde yapılan bu değişiklikler bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi kesinlikle bir örtülü af veya ceza indirimi değildir, bunun dışındaki haberler gerçekleri çarpıtmaya yönelik asılsız haberlerdir."

(Pelin Üzek/İHA)