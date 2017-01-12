12.01.2017 12:14 Adalet Bakanlığından 15 Temmuz kitabı

Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili '15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi' isimli kitap yayınladı. FETÖ'nün darbe teşebbüsünün kanlı yüzünü dünyaya anlatmak için hazırlanan kitap Türkçe ve İngilizce basılırken, kitapta Türk yargısının darbeye direnişine de dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili "15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti Yüzyılın Zaferi" isimli kitap yayınladı. FETÖ'nün darbe teşebbüsünün kanlı yüzünü dünyaya anlatmak için hazırlanan kitap Türkçe ve İngilizce basılırken, kitapta Türk yargısının darbeye direnişine de dikkat çekildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından hazırlanan kitapta 312 kare fotoğraf yer alıyor. Tarihi bir albüm niteliği de taşıyan kitap, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve sosyal medya üzerinde vatandaşların paylaşımlardan oluşan çarpıcı fotoğraf karelerinden derlendi. Kitap, Adalet Bakanlığının internet sitesinde de elektronik ortamda yayınlandı.

Kitap "Cumhurbaşkanlığı Külliyesini Bombaladılar", "Gazi Meclisi Bombaladılar", "Hainler Cumhurbaşkanının Kaldığı Otelini Bastılar", "Devletin Stratejik Kurumlarını Bombaladılar", "Boğaziçi Köprüsü'nü Kapattılar", "İstanbul'da Kritik Noktalar İşgal Edildi", "Darbeciler Hunharca Katletti", "Tarihi Değiştiren Direniş", "Milli İrade Gazilerimiz", "Milli İrade Şehitlerimiz" başlıklarından oluşuyor. Kitapta hiçbir yerde yayınlanmayan 15 Temmuz gecesi darbecilerin hunharca yaptığı katliamlara ilişkin fotoğraflar da yayınlandı.



ADALET BAKANLARINA GÖNDERİLECEK

Kitap, Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından İngilizce olarak hazırlanarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkelerin adalet bakanlarına ve yüksek yargı organı başkanlarına gönderilecek. Kitabın AB ve Avrupa Konseyi ile bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yurt dışı temsilciliklere de gönderileceği öğrenildi.

Uçaklardan atılan bombalar, helikopterlerden açılan ateş ve doğrudan hedef gözetilerek silahlardan açılan ateşle 248 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 194 vatandaşın da yaralandığı karanlık geceyle ilgili çarpıcı görüntüler de karekod uygulamasıyla izlenebiliyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı Türk milletinin gösterdiği direniş, "Tarihi Değiştiren Direniş" bölümünde anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlara bağlanarak halkı meydanlara ve sokaklara çağırması ile darbeye direnişin başladığı anlatılan kitapta, "15 Temmuz tarihindeki hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 00.26'da ilk olarak CNN Türk televizyonuna Face-time ile bağlanarak darbecilere karşı Türk milletini meydanlara ve sokağa çıkmaya çağırdı. Başkomutan ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölümü göze alan samimi ve cesur liderliğindeki bu çağrısının ardından 79 milyon Türk halkı milli iradeye sahip çıkmak için ülkenin meydanlarına ve sokaklarına akın etti" ifadelerine yer verildi.



BOZDAĞ: DARBECİLERE HALKIN DARBE YAPTIĞI GÜN

"Yüzyılın İhaneti-Yüzyılın Zaferi" isimli kitapta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın görüşlerine de şu şekilde yer verildi:

"15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sırasında Türk milleti; Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in arkasında düşmana karşı kurtuluş, istiklal ve istikbal mücadelesi için nasıl birlik olmuş ve ölümüne mücadele etmişse aradan geçen yaklaşık yüz yıl sonra bu kez de devletin başı ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında demokrasiyi, hukuku, milli iradeyi, anayasayı ve seçtiklerini korumak için bir araya gelmiş, ölümüne mücadele etmiştir. 15 Temmuz 2016, kurtuluşu yöneten ve kuruluşu gerçekleştiren Gazi Meclisimizin ilk kez kendi savaş uçaklarımızla içimizdeki hainler tarafından bombalandığı ve ikinci kez gazilik onurunu hakkıyla elde ettiği gündür. 15 Temmuz 2016, Meclisimizin saygın üyelerinin milli irade emanetine ölümüne sahip çıktığı, milletimizin de sokakta tuttuğu demokrasi nöbetiyle bombalar altındaki Meclisi açık tutarak ölümüne milli irade nöbeti tuttuğu gündür. 15 Temmuz 2016, halkın gücünün üstünde başka bir güç olmadığının bütün karanlık güçlere, hainlere ve onların içimizdeki işbirlikçilerine bir kez daha öğretildiği gündür. 15 Temmuz 2016, halkın gücünün tankın ve silahın gücünü yendiği gündür. 15 Temmuz 2016, darbecilere halkın darbe yaptığı gündür. 15 Temmuz 2016, bu milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının bir kez daha ilan edildiği gündür. 15 Temmuz 2016, bundan böyle hiçbir gücün hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. Allah bir daha Meclisimizin bombalandığı günleri bu millete ve devlete göstermesin."



YARGI İLK DEFA DARBEYE 'DUR' DEDİ

Kitapta, darbe girişimine karşı Türk yargısının dik duruşu "Tarihi Değiştiren Direniş" başlığı altında "Yargı İlk Defa Darbeye Darbecilere Hukukla Dur Dedi" özel bölümüyle anlatıldı. Yargı camiasının darbe girişimine karşı sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı durduğunun vurgulandığı kitapta, bu tür girişimleri olağan karşılayan yargının artık bulunmadığının altı çizilerek şu bilgilere yer verildi:

"Önceki darbe girişimlerini olağan karşılayan, darbe sırasında ve sonrasında darbecilere en büyük desteği veren ve hatta darbecilerin kurduğu idam sehpalarına milletin seçtiği başbakan ve bakanları gönderen kararların altına imza atarak yargıya büyük utanç yaşatan hakim ve savcılar vardı. Ancak 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsü sırasında ise darbenin henüz başarılı olup olamayacağının belli olmadığı ilk saatlerde hiçbir korku, baskı ve endişeye kapılmadan, şahsi bir hesaba girmeden, tereddütsüz ve cesur bir şekilde anayasadan, hukuk devletinden, milli irade ve milletin seçtiklerinden yana tavır koymuş; darbe teşebbüsüne kalkışanlar hakkında soruşturmalar başlatarak, gözaltı ve tutuklama kararları vererek milletin yargısı olduğunu ispat etmiş hakim ve savcılarımız var. Ayrıca Türk yargı tarihindeki utanç sayfaları yerine ilk defa Türk yargı tarihine altın harflerle onur ve şeref sayfaları ilave edilmiştir. Milletimiz ve tarih, Türk yargısının darbecilere karşı verdiği bu cesur ve onurlu duruşu, mücadeleyi asla unutmayacaktır. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili, daire başkan ve üyeleri; cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcıları ve hakimlerimiz darbe teşebbüsüne karşı sarsılmaz bir irade ve cesaretle karşı durdu."

(Uğur Kan Yüksek/İHA)

