Adalet Bakanlığı'ndan Nihat Doğan'a 'alçak gardiyanlar' tepkisi

Kanalın sabah programında gündemi yorumlayan Doğan, "Alçaklara takım elbise giydirenler, aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz" sözlerini sarfetmişti.

​'ŞARKICI OLDUĞU SÖYLENEN VE HABER PROGRAMINA NE İÇİN KATILDIĞI ANLAŞILAMAYAN KİŞİ'

Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz personelimize yönelik ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir."

(1)Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik.. — Kenan İpek (@kenanipek53) 22 Şubat 2017

(2)...Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür — Kenan İpek (@kenanipek53) 22 Şubat 2017

(3)Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir. — Kenan İpek (@kenanipek53) 22 Şubat 2017

​ŞARKICI DOĞAN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Beyaz TV'de sarfettiği sözler hakkında bir açıklama yapan Nihat Doğan, şunları söyledi: "Benim sözlerim FETÖ'cü gardiyanlaradır. FETÖ'cü olmayan hiçbir infaz koruma memurunun bu sözü üstüne alınmasına gerek yok. Benim gardiyanlarla ne alıp vermediğim olabilir? Benim derdim FETÖ'cü koruma güvenlik görevlileridir."