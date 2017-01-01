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Adalet Bakanlığı: 'Bugüne kadar 23 bin kişiye elektronik kelepçe takıldı'
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Adalet Bakanlığı: 'Bugüne kadar 23 bin kişiye elektronik kelepçe takıldı'

Adalet Bakanlığı, elektronik kelepçe uygulaması ile ilgili, '2005 yılında başlanan denetimli serbestlik uygulamasıyla ilgili olarak bugüne kadar 2,5 milyondan fazla karar verildi. Kasım ayı itibariyle 394 bin kişi hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanıyor. Bugüne kadar 23 bin kişiye elektronik kelepçe takılırken, hala 2 bin 902 kişinin elektronik kelepçe ile izlenmesine devam ediliyor' açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı, elektronik kelepçe uygulaması ile ilgili, "2005 yılında başlanan denetimli serbestlik uygulamasıyla ilgili olarak bugüne kadar 2,5 milyondan fazla karar verildi. Kasım ayı itibariyle 394 bin kişi hakkında denetimli serbestlik hükümleri uygulanıyor. Bugüne kadar 23 bin kişiye elektronik kelepçe takılırken, hala 2 bin 902 kişinin elektronik kelepçe ile izlenmesine devam ediliyor" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı, 2005 yılında başlanan denetimli serbestlik uygulamasıyla ilgili olarak bugüne kadar 2,5 milyondan fazla karar verildiğini, Kasım ayı itibariyle 394 bin kişi hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulandığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugüne kadar 23 bin kişiye elektronik kelepçe takıldığı ve 2 bin 902 kişinin elektronik kelepçe ile izlenmesine devam edildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı başlıklı 105/A maddesindeki 1 yıllık süre 2 yıla çıkartılarak kapsamı genişletildi. 2012 yılı Nisan ayı ile 2016 yılı Kasım ayı arasında denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak toplam 364 bin 113 kişi cezaevlerinden tahliye edildi. Denetim ve takibe tabi olan bu kişilerden 80 bin 384'ünün işlemleri Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde devam ediyor. Denetimli serbestlik kapsamında 1 Şubat 2013'den itibaren uygulanan elektronik kelepçe ile bugüne kadar 23 bin 536 kişi takip edildi. 26 Aralık 2016 itibariyle 2 bin 902 kişinin elektronik yöntemlerle izlenmesine devam ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 5 bin kişinin aynı anda elektronik yöntemlerle denetim ve takibinin yapılabileceği kapasiteye sahip Elektronik İzleme Merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre 4 vardiyada 42 personel çalışıyor."

Bakanlık verilerine göre Kasım ayı itibariyle adli kontrol kapsamında 201 bin 72, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı devam eden ise 80 bin 384 kişi bulunuyor. Denetimli serbestlik kapsamında belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmadan 4 bin 824, seçenek yaptırımlardan 4 bin 526, çocukların denetim altına alınmasından 301, hapis cezasının konutta infazından 93, koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlikte 73 kişi olmak üzere toplamda 394 bin 457 kişi hakkında denetimli serbestlik uygulaması uygulanıyor.

31 bin kişi kamuya yararlı işte çalıştırılıyor

Adalet Bakanlığı verilerine göre 31 bin 560 kişi denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı işte çalıştırılıyor. Denetimli serbestlik kapsamındaki bu hükümlüler, cami temizliğinden ağaç dikimine, park ve bahçe temizliğinden okulların tamirat ve tadilat işlerini yapmaya kadar birçok kamuya yararlı işte çalıştırılıyor. Kasım ayı itibariyle 10 bin 867 çocuk ve 288 bin 250 yetişkin kişi denetimli serbestlik kapsamında yer alıyor.
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