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Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye sert tepki
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Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye sert tepki

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Amerika'da hazırlanan iddianamelerde ortaya koyulanlar 17-25 Aralık süreciyle birebir örtüştüğü konulardır. Dolayısıyla bu iddialar aslında Türkiye'de Türk devletini eline geçirmeye çalışan FETÖ mensupları tarafından kullanılıp atılmış bir sakızdır' dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Amerika'da hazırlanan iddianamelerde ortaya koyulanlar 17-25 Aralık süreciyle birebir örtüştüğü konulardır. Dolayısıyla bu iddialar aslında Türkiye'de Türk devletini eline geçirmeye çalışan FETÖ mensupları tarafından kullanılıp atılmış bir sakızdır" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Haliç Kongre Merkezi'nde Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen 'Adli Yıl Açılış Programına' katıldı. Programa katılmak için kongre merkezine gelen Bakan Abdülhamit Gül, program öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Amerika'da hazırlanan iddianamelere yönelik konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Son zamanlarda basına yansıdığı şekliyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de bazı kişilere yönelik iddianameler hazırlandı. Kamuoyuna ve basına yansıdı. Türkiye bir hukuk devletidir ve Türkiye'de hukuk işleyen bir sistem olarak bağımsız olarak hayatını sürdürmektedir. Türkiye'de ki eski bakanlık yapmış arkadaşımız ve ilgili isimlerle ilgili yapılan bu iddianamelerin hukuki bir tarafı bulunmamaktadır. Esasen Türk kamuoyu da bu iddiaları 17-25 Aralık sürecinde çok duydu. ABD'de yargının ortak kararı değil de, farklı bir takım iddialarla siyasi münazaralarla hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. Bu iddianamede ortaya koyulan ifadeler 17 -25 Aralık darbe girişiminde söylenen iddiaların birebir örtüştüğü konulardır ve aynı olması çok dikkat çekicidir. Bu iddianameyi hazırlayan kişilerinde FETÖ ile irtibatlarının kamuoyuna basına yansıdığı bir gerçektir. Dolayısıyla bu iddialar aslında Türkiye'de Türk devletini eline geçirmeye çalışan FETÖ mensupları tarafından kullanılıp atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti açısından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır" dedi.

"HİÇBİR HUKUKİ BELGE NİTELİĞİ TAŞIMAYANA BU İDDİALARIN AMERİKA'DA SAVCI TARAFINDAN İTİBAR ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Hazırlanan iddianamelerin ABD hukuk itibarına da gölge düşüreceğine inandığını söyleyen Bakan Gül, "Umarım ki 17-25 Aralığın o sürecinde de bu iddiaları ciddiye alanların FETÖ tarafından nasıl illegal şekilde piyasaya sunulduğu bu iddialarının mesnetsiz olduğu ortadadır. Bu iddiaları atanların da bugün terör örgütü üyesi olarak cezaevlerinde olduğu, yargılandığı, mahkum oldukları açıktır. Dolayısıyla hiçbir hukuki belge niteliği taşımayan bu iddialara Amerika'da bir savcılığın itibar etmeyeceğini düşünüyoruz. Bu konuda Amerika bu asılsız iddialar FETÖ mensupları tarafından hazırlandığı açık olan ve bunların yargılandığı iddialarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük kadim ve Amerika ile müttefik olan bu ikili ilişkilerini bu anlamda zedeleyecek bu tür siyasal yaklaşımlar içerisinde olmayacağını görmek isteriz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN AMERİKA'YA GİTMEMİŞ KORUMALAR HAKKINDA DA DAVA AÇILMIŞTIR"
Cumhurbaşkanını korumalarına yönelik hazırlanan iddianameyle ilgili acıkma yapan Adalet Bakanı Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'yı ziyaretinde korumalarla ilgili açılan bir iddianameydi. Burada da bir terör örgütü mensuplarının yapmış olduğu, adeta sayın Cumhurbaşkanımıza saldırı niteliğinde olan bir fiile karşı polise kayıtsız kalması da çok büyük yanlıştı. Buna rağmen bu kişilerle ilgili bir çalışma ve iddianame hazırlanmadan Cumhurbaşkanımızın korumalarına ilişkin bir iddianame hazırlanması gerçekten hukuk adına çok üzücü bir durumdur. Hatta öyle ki iddianamede öyle yanlışlıklar var ki, Türkiye'de bulunan ve Amerika'yı hiç ziyarete gitmemiş kişi hakkında bile dava açılmıştır. Olaya mahallinde bulunmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın korumaları ve Cumhurbaşkanımızın korumalarından olay mahallinde olmayan ki, olayın da korumalarımızı atfedecek hiçbir kusurun olmadığını düşünüyoruz. Veriler ve kamera kayıtları onu gösteriyor. Buna rağmen hiç Amerika'ya gitmeyen kişiler hakkında da iddianame düzenlenmesi bu konuda yargı içerisinde acaba farklı siyasal düşüncülerle hukuk bu konuda ayaklar altına alınıyor bu hususta çok ciddi endişelerimiz var. Umuyorum ki Amerika bu iddianamelerin siyasi ve kasıtlı bu tür yaklaşımların gereğini yapar diye ümit ediyoruz. Hukuk ilişkileri hukuk devleti olma niteliğini kaybetmeden bu sürecin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"15 TEMMUZ'UN ÖN DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞU AÇIKTIR"
Amerika'da iddianameleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Gül, "Hukuk sınırları içerisinde elbette her türlü yargılanma yapılabilir. Fakat Türkiye Egemen bir ülkedir, Türkiye'nin hukukuna aykırı olmayan eylemler nedeniyle, bir başka ülkenin Türkiye'nin egemenlik alanında ki konuyla ilgili farklı bir tavır yakalama, tutuklama gibi iddianame hazırlama çalışmaları asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız egemen bir ülkedir. Ve bütün eylemleri hukuk devleti çerçevesinde yargı denetimine tabidir. Tüm bu iddiaların FETÖ mensuplarınca hazırlandığı kurgu olduğu, 15 Temmuz'un aslında ön darbe girişimi etabı olduğu açıktır. Dolayısıyla bu mesnetsiz iddialar üzerine konuşmak ve gündem oluşturmak abesle iştigaldir. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür" ifadelerini kullandı.
(Caner Sönmez / İHA)
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