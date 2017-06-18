Adalet arayışı değil ulusalcıların baskısı yürütüyor

CHP tam manasıyla siyasal bir çöküş yaşıyor.Yepyeni bir doğuma ihtiyacı var.CHP şu sorunun cevabını ve kararını vermelidir. CHP'nin kendisini yönetecek bir lidere mi yoksa hem Türkiye'yi hem de CHP'yi yönetmeye hazır bir lidere mi ihtiyacı var ? Eğer ki sadece CHP yönetilecekse Sayın Kılıçdaroğlu yeterlidir.İktidar hedefleniyor ise Türkiye yönetilecekse Kılıçdaroğlu yeterli mi değil mi ?CHP'liler bunun kararını vermelidir.Siyasette başarı ölçüsü seçimlerdir ve bütün sonuçlar ortadadır.

Nesnel koşullar CHP'de değişim ve dönüşüm zamanının gelip geçtiğini gösteriyor. Bu durum tüm CHP'lilere yeni bir program üretme, kendini yenileme ödevi yüklüyor aksi halde dersine hiç çalışmayan öğrenciler gibi önümüzdeki seçimlerde de sonuç yine kocaman bir sıfır olacaktır.CHP tüm başarı çıtasını İzmir ve Eskişehir'e yüklüyor elbette İzmir ve Eskişehir belediye başkanlıklarını kazanmak önemlidir ancak Türkiye'yi yönetme iddiası taşıyan bir parti için kesin ölçü bu olmamalıdır. CHP kongreler,delegeler partisi olmaktan çıkmalıdır.

Kendi içinde demokratikleşemeyen,temsil gücü yüksek isimlerin ön plana çıkmasını kabullenemeyen bir anlayışla varılacak son nokta elde bir pankartla adalet arayışı olur ki CHP şimdi bunu yaşıyor.

Sayın Kılıçdaroğlu CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra ''bu bardağı taşıran son nokta'' diyerek Ankara'dan İstanbul'a elinde adalet yazan bir pankartla yürüyüş başlattı.Bu demokratik hakkın kullanılmasını asla eleştirmiyorum yasalar çerçevesinde herkes ifade özgürlüğünü sonuna kadar kullanmalıdır. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu sebebi olduğu bir konuda sorumluluktan kaçıp suçu iktidara atmaya kalkıyor.Bu millet samimi bulmadığı hiçbir harekete destek vermez.Milletvekilleri dokunulmazlıkları kaldırılırken en öne atlayan alkış tutan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Bırakın milletvekilliğini hem HDP genelbaşkanı hem de milletvekili olan Selahattin Demirtaş tutuklanırken Kılıçdaroğlu'nun cılız bir iki konuşması dışında sesi çıkmadı.Bir tarafta 6 milyon oy almış bir partinin genelbaşkanı tutuklanırken susacaksın diğer tarafta CHP'nin bir milletvekili tutuklandığında ortalığı ayağa kaldıracaksın, bi defa bunu kimse yemez.Suçları varsa hepsi yargılansın. Ben acıları,suçları,masumiyetleri yarıştırmıyorum ama işin ucu sana dokununcaya kadar sessiz kalmak ne vicdani nede ahlakidir. Kılıçdaroğlu diyor ki ''ülke bölünüyor'' Siz zaten kafanızda bölmüşsünüz eğer birleştirici bir yol izlemiş olsaydınız bugün tüm HDP'liler yanınızda olur size destek verirlerdi tek başınıza yürümek zorunda kalmazdınız.Yargı iki milletvekilini de tutuklamış karara herkes uymak zorundadır.Ancak siz ''hayır arkadaş Selahattin Demirtaş işlediği iddia edilen suçlardan dolayı tutuklanabilir ama bizim milletvekilimiz Enis Berberoğlu tutuklanamaz'' derseniz inandırıcılığınız kalmaz.Suçlar ve suçlular yarıştırılmaz.

Amaç gerçekte adalet arayışı olabilir mi ?Eğer öyleyse dün herşey yolundaydı o zaman hiçbir sorun yoktu da Enis Berberoğlu tutuklanınca mı herşey ortaya çıktı öyle mi ? Ülke olarak tam bir komedi yaşıyoruz. Kılıçdaroğlu adalet için değil CHP içindeki ulusalcı kanadın baskısıyla yollara düşmüştür.Eğer İlhan Kesici veya Mehmet Bekaroğlu gibi sağ siyasetten gelen CHP milletvekilleri tutuklansaydı emin olun bu yürüyüş olmayacaktı.Bu iki isminde Türkiye siyaseti için önemli olduklarına inanıyorum isimlerini örnek verdiğim için kendilerinden özür diliyorum.

Allah'tan bu milletin sağduyusu var ve bu tür tezgahlara düşmüyor.Herkes yargı kararlarına uymak zorundadır HDP'li,AK Partili,MHP'li uyacak ama iş CHP'ye geldi mi ? Feryat figan olmaz öyle şey.

Türkiye her yönüyle tam bir kuşatma altında terör örgütleri bir yandan dış güçler bir yandan saldırıyor.Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanları yaşıyoruz.Provokasyonlara gelmemeli,ayrıştırıcı söylemlerde bulunanlardan uzak durmalıyız.

Yargı kararlarımızı sorgulatmaya yönelik müthiş bir algı operasyonu yürütülüyor bunu görmeliyiz.Adalet duygumuzun törpülenmesine izin vermemeliyiz.15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan şeytanın temsilcileri şimdi yargı üzerinden bir iç karışıklığı hedefliyorlar.

Oyuna gelmeyelim tuzağa düşmeyelim Türkiye güçlü bir devlettir bunların üstesinden gelecektir.Umutsuzluk aşılayarak toplumda kaos yaratmaya çalışanlara prim vermeyelim ekonomik büyümemiz artarak devam ediyor kısa sürede bu milletin cebine yansıyacaktır.Yeter ki birlik beraberliğimizden ödün vermeyelim.