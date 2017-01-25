Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılması planlanan sabah 09.00 seferinin saat 10.00'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Yine Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferleri yapılamayacak.

(Gürkan Düzenli/İHA)