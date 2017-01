12.01.2017 17:04 Acun ve Sneijder'in uçağı Çorlu'ya indi

Türkiye'yi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve yoğun kar yağışından Acun Ilıcalı ve Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Wesley Sneijder de etkilendi. Ilıcalı ile Sneijder'in içinde bulunduğu uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanına inemeyince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki havalimanına iniş yaptı.

Havaalanının apronunda Wesley Sniejder ile birlikte anı ölümsüzleştiren Ilıcalı, bu ana ilişkin fotoğrafı 'Biz neredeyiz, burası neresi in the middle of nowhere' notuyla sosyal medyada paylaştı.

Ilıcalı ve Sneijder, Çorlu Havaalanı personeliyle de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çorlu'dan ayrıldı.

