07.02.2017 10:44 Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen'in araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 677 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 589 TL olarak belirlendi. Memur-Sen'in araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 677 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 589 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ocak ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 677 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 589,913 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 8,42'lik bir artış yaşandı. Aralık ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 93,26 artışla kabak, yüzde 79,40 artışla patlıcan, yüzde 74,66 artışla salatalık, yüzde 69,46 artışla çarliston biber, yüzde 67,72 artışla dolmalık biber; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 9,85 azalışla yumurta, yüzde 7,71 azalışla salam, yüzde 5,20 azalışla hazır kahve madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 0,15'lik bir düşüş gözlemlendi.



ULAŞIM, EĞİTİM VE HABERLEŞME FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 6,48'lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 47,37 artışla köprü geçiş ücreti, yüzde 24,99 artışla taksi ücreti, yüzde 20,35 artışla şehirlerarası tren ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 3,15 azalışla uçak bileti ücreti, yüzde 2,99 azalışla araba kiralama ücreti madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,04'lük bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Aralık ayına göre değişimin yüzde 68,3 artışla fotoğraf makinesi, yüzde 14,13 artışla bilgisayar, yüzde 13,16 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 22,98 azalışla yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,46 azalışla yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 11,33 azalışla çocuk kitapları madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Ocak ayında Aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 9,68'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ocak ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 84,93 artışla telefon onarımı ücreti madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 33,81 azalışla internet ücreti madde fiyatında düşüş gözlemlendi.



GİYİM FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ocak ayında Aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 6,06'lık bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 5,76 artışla karışım kumaşlar, yüzde 4,5 artışla kuru temizleme ücreti, yüzde 3,61 artışla pamuklu kumaş madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 21,18 azalışla hırka(kadın), yüzde 20,09 azalışla kadın kazağı, yüzde 19,77 azalışla çocuk çorabı madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ocak ayında Aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,68'lik bir artış gözlenirken; Ocak ayında Aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,72'lik bir artış oldu.



SAĞLIK VE KİŞİSEL TEMİZLİK MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Ocak ayında Aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 6,17'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 14,14 artışla normal doğum ücreti, yüzde 12,99 artışla ameliyat ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.

Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 8,98'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 130,37 artışla mendil, yüzde 8,75 artışla sabun madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre herhangi bir düşüş tespit edilmedi.

Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2,31'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,03 artışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta, yüzde 0,34 azalışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi.



