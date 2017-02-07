Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Memur-Sen'in araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 677 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 589 TL olarak belirlendi.

Memur-Sen'in araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 677 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 589 TL olarak belirlendi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ocak ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 677 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 589,913 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 8,42'lik bir artış yaşandı. Aralık ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 93,26 artışla kabak, yüzde 79,40 artışla patlıcan, yüzde 74,66 artışla salatalık, yüzde 69,46 artışla çarliston biber, yüzde 67,72 artışla dolmalık biber; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 9,85 azalışla yumurta, yüzde 7,71 azalışla salam, yüzde 5,20 azalışla hazır kahve madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 0,15'lik bir düşüş gözlemlendi.

ULAŞIM, EĞİTİM VE HABERLEŞME FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 6,48'lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 47,37 artışla köprü geçiş ücreti, yüzde 24,99 artışla taksi ücreti, yüzde 20,35 artışla şehirlerarası tren ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 3,15 azalışla uçak bileti ücreti, yüzde 2,99 azalışla araba kiralama ücreti madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,04'lük bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Aralık ayına göre değişimin yüzde 68,3 artışla fotoğraf makinesi, yüzde 14,13 artışla bilgisayar, yüzde 13,16 artışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 22,98 azalışla yurtdışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,46 azalışla yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 11,33 azalışla çocuk kitapları madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
Ocak ayında Aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 9,68'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ocak ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 84,93 artışla telefon onarımı ücreti madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 33,81 azalışla internet ücreti madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

GİYİM FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Ocak ayında Aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 6,06'lık bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 5,76 artışla karışım kumaşlar, yüzde 4,5 artışla kuru temizleme ücreti, yüzde 3,61 artışla pamuklu kumaş madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 21,18 azalışla hırka(kadın), yüzde 20,09 azalışla kadın kazağı, yüzde 19,77 azalışla çocuk çorabı madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ocak ayında Aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,68'lik bir artış gözlenirken; Ocak ayında Aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,72'lik bir artış oldu.

SAĞLIK VE KİŞİSEL TEMİZLİK MADDE FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Ocak ayında Aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 6,17'lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 14,14 artışla normal doğum ücreti, yüzde 12,99 artışla ameliyat ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 8,98'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 130,37 artışla mendil, yüzde 8,75 artışla sabun madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre herhangi bir düşüş tespit edilmedi.
Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 2,31'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 4,03 artışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta, yüzde 0,34 azalışla su faturası madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Nerede ve kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmeliler'
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Nerede ve kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmeliler'
'Nerede ve kimlerle yan yana durduklarını itiraf etmeliler'
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English