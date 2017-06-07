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Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı
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Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'açlık-yoksulluk' araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.696,35 TL, yoksulluk sınırı ise 4.721,80 TL.

Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.696,35 TL, yoksulluk sınırı ise 4.721,80 TL.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Mayıs ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.696,35 TL, yoksulluk sınırı ise 4.721,80 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Mayıs ayında Nisan ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 1,67'lik bir düşüş yaşandı. Mayıs ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 16,28 artışla kuru soğan, yüzde 14,98 artışla limon, yüzde 12,86 artışla havuç, yüzde 12,66 artışla kivi; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 59,79 azalışla sivri biber, yüzde 40,04 azalışla taze fasulye, yüzde 33,67 azalışla salatalık, yüzde 30,41 azalışla sarımsak fiyatlarında yaşandı.
Aydınlanma fiyatında ise Mayıs ayında Nisan ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

GİYİM, EĞİTİM VE ULAŞIM FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Mayıs ayında Nisan ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 3,48'lik bir artış gözlendi. Giyim fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 10,02 artışla erkek gömleği, yüzde 9,84 artışla kadın ceketi, yüzde 9,56 artışla kadın tişörtü madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,84 azalışla kadın eşofmanı, yüzde 0,07 azalışla bebek iç çamaşırı fiyatlarında düşüş gözlemlendi.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,62'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Nisan ayına göre değişimin yüzde 30,18 artışla Umreye gidiş ücreti, yüzde 19,64 artışla yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 9,86 artışla fotoğraf makinesi madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 3,06 azalışla tiyatro, yüzde 2,34 azalışla bilgisayar fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
Ulaşım fiyatlarında yüzde 0,36'lık bir artış olduğu belirlendi. Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,37 artışla motor yağları, yüzde 3,18 artışla bisiklet fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım fiyatlarında yüzde 3,52 azalışla LPG dolum ücreti, yüzde 3,05 azalışla benzin madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

ISINMA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
Mayıs ayında Nisan ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,38'lik bir düşüş gözlenirken; Mayıs ayında Nisan ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,74'lük bir artış oldu.
Mayıs ayında Nisan ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,68'lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 7,67 artışla telefon görüşme ücreti madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 4,02 azalışla telefon yedek parçaları madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

SAĞLIK VE KİŞİSEL TEMİZLİK FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI
Mayıs ayında Nisan ayına göre sağlık fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,53'lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,72 artışla tansiyon aleti, yüzde 2,35 artışla kontakt lens fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 0,3 azalışla doğum ücreti (sezaryen) fiyatında düşüş gözlemlendi.
Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 0,86'lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 6,6 artışla sabun, yüzde 3,91 artışla tuvalet ve güzellik sabunu fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Nisan ayına göre yüzde 1,82 azalışla deodorant, yüzde 1,22 azalışla parfüm fiyatlarında düşüş gözlemlendi.
Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,78'lik bir artış yaşandı. Çevre ve su fiyatlarında Nisan ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,32 artışla sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk), yüzde 0,14 azalışla yer ve duvar döşemeleri (fayans) fiyatlarında olduğu gözlendi.

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