MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili, 'Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili, "Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Görevlerinden uzaklaştırılan ve açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ile ilgili soruya Bahçeli, "Açlık grevi denenmiş yapılmış bir yöntemdir, sonuç alınmamıştır. O bakımdan açlık grevlerine tahrik ve teşvik etmek, oralara kadar giderek açlık grevinde bulunanları başka bir amaçlara doğru bir direniş hareketinin öncüsüymüş gibi takdim etmek yanlıştır. Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim" yanıtını verdi.

(Pelin Üzek - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)