01.02.2017 16:19 Açılışta Sedat Peker izdihamı

İstanbul Beykoz'da bir açılışa katılan Sedat Peker'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar izdihama neden oldu. Açılış sonrasında aracı ile ayrılmak üzere olan Peker'e ulaşmaya çalışan vatandaşlar, park halindeki bir aracın üzerine çıktı ve birbirlerini ezdi. İstanbul Beykoz'da bir açılışa katılan Sedat Peker'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar izdihama neden oldu. Açılış sonrasında aracı ile ayrılmak üzere olan Peker'e ulaşmaya çalışan vatandaşlar, park halindeki bir aracın üzerine çıktı ve birbirlerini ezdi.

Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı Beykoz-Yeniköy yolcu vapurlarının akbile geçmesi nedeniyle Beykoz'da bir açılış gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışa Sedat Peker de katılınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Açılışın hemen ardından aracına binerek ayrılmaya çalışan Sedat Peker'e, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Aracın camında vatandaşları selamlayan Peker'e ulaşmaya çalışan ve fotoğraf çeken vatandaşlar birbirini ezdi. Bazı vatandaşların Peker'i görmek için bir aracın üzerine çıktığı görüldü. Peker'in bulunduğu araç kalabalığın arasından güçlükle çıkarak uzaklaştı.

Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri ve Turizmin Müdürü Mehmet Türüt, "Beykoz Yeniköy seferlerimizde artık akbil kullanacağız. Bunun yolcu sayımızı da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Vatandaşlar da açılışın ardından ilk sefere akbillerini kullanarak ilgi gösterdi.

(Mustafa Esen/İHA)

