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Açılışı Antalyaspor yaptı!
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Açılışı Antalyaspor yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor yeni stadı Gaziantep Arena'da Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Antalyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ceza sahası içinde Muhammet Demir kafa vuruşunda top kaleci Fornezzi'de kaldı.
11. dakikada Bart Van Hintum'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde Musa Nizam'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Danilo Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Mbilla, Barış'ın üzerinden kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
27. dakikada Danilo Campos'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topla arka direkte buluşan Chico meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
37. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda kaleci Fornezzi üzerine gelen topu son anda çıkardı.
38. dakikada Samuel Eto'o'nun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Sakıb'ın yerden şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topa Campos'un vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
55. dakikada Abdülkadir Kayalı'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Saso Fornezzi sağına giden topu uzanarak çelmeyi başardı.
57. dakikada Sefa Yılmaz, ceza alanı hemen içinden şansını denedi. Ancak top farklı şekilde kalenin üstten auta gitti.
58. dakikada Samuel Eto'o'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Danilo Campos ceza alanı hemen dışından yerden topu içeri çevirdi. Deniz Kadah, altıpas üzerinde bomboş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 0-3
81. dakikada Yekta Kurtuluş'un ceza yayı gerisine doğru gönderdiği topa Serdar Özkan bekletmeden sağ ayağıyla çok iyi vurdu. Kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Asım Yusuf Öz xx
Gaziantepspor: Gökhan xx, Barış xx, Elyasa xx, Musa xx, Hintum xx, Abdülkadir xx, Fatau xx (İlhan dk. 33 xx), Muhammed İldiz xx, Kangwa xx (Sefa dk. 46 x), Muhammet Demir xx (Angan dk. 68 x), Ghilas xx
Yedekler: Erten, Şenol, Kisliak, Rajtoral
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Antalyaspor: Fornezzi xx, Celutska xx, Diego Angelo xx, Chico xx, Sakıb Aytaç xx, Danilo xx (Yekta dk. 71 x), Zeki Yıldırım xx, Charles xx, M'billa xx (Serdar dk. 49 x), Deniz Kadah xx, Eto xx (Emre dk. 87 x)
Yedekler: Ferhat, Makoun, Sandro, Salih
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Mbilla (dk. 24), Chico (dk. 27), Deniz Kadah (dk. 58) (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Musa (dk. 70) (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: Chico (Antalyaspor), Musa, Muhammed İldiz (Gaziantepspor)
(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)
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