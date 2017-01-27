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Acılı babanın feryadı yürek dağladı
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Acılı babanın feryadı yürek dağladı

Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi. Ayakta durmakta zorlanan acılı babanın feryadıysa yürek dağladı.

Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın naaşı, memleketi Ordu'ya getirildi. Ayakta durmakta zorlanan acılı babanın feryadıysa yürek dağladı.
Ordu-Giresun Havalimanı'na askeri uçakla saat 16.00 sıralarında getirilen 25 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın naaşını Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Saraç, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, İl Jandarma Komutan Vekili Atamer Yeşil, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Şehidin naaşını getiren uçağı gözyaşları içerisinde karşılayan acılı baba Ahmet Ali Çalışkancı, tabutun cenaze aracına götürülmesi sırasında arkasından koşarak "Oğlum" diye bağırdı. Ayakta durmakta zorlanan ve protokolde bulunanların kolları arasında yürümeye çalışan şehit babası baygınlık geçirdi. Oğlunun tabutuna sarılan ve ağlayan baba Çalışkancı'yı askerler ve protokol mensupları teskin etmeye çalıştı. Şehidin acılı annesi, ablası ve ağabeyi ise metanetlerini korumaya çalıştı.
3 kardeşin en küçüğü olan şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı için Fatsa Hükümet Konağı önünde tören yapılacak.
(Doğan Arzık - Metin Akyürek/İHA)


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