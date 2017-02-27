Acılı baba 16 gündür kayıp kızını arıyor

Ankara'da 16 gün önce evden kaçan 17 yaşındaki majör depresyon hastası Gamze Ak'ın ailesi perişan oldu. Baba Yüksel Ak, kızının bulunmasını istiyor.

Ankara'da 16 gün önce evden kaçan 17 yaşındaki majör depresyon hastası Gamze Ak'ın ailesi perişan oldu. Baba Yüksel Ak, kızının bulunmasını istiyor.

Ankara'da yaşayan majör depresyon hastası Gamze Ak, 16 gün önce evinden kaçtı. O günden beri sokak sokak kızını arayan baba Yüksel Ak, kızının bulunması için yardım talep ediyor. Tek çocuğu olan Gamze'nin fotoğrafını sokak ve parklara asan Ak, kızını gören vatandaşların kendisine ulaşmasını istedi. Kızının 16 gündür kayıp olduğunu söyleyen baba Ak, polise ihbarda bulunduğunu ancak şuana kadar herhangi bir ize rastlanılmadığını belirtti. Kızının depresyon hastası olduğunu ifade eden Ak, ruh halinin sürekli değiştiğini kaydetti. Kızının tedavisi için hastaneye başvurduklarını belirten Ak, en son uzman danışmanlık verildiğini, Gamze'nin tedaviyi yarım bırakarak kaçtığını söyledi.

Kızının daha önce de kaçtığını anlatan Ak, "4 kez evden kaçtı. Hep kendi çıkıp gelmişti. Şuan onunla bir iletişimimiz yok. Polis ile sürekli irtibat halindeyim. Bana bir de savcılığa başvur dediler, ben de buradan savcılığa gideceğim" dedi.

Ak, kayıp kızına seslenerek, en azından can güvenliği hakkında kendilerine haber vermesini istedi. Ak, "Bizleri üzme, en azından bizimle iletişime geç. Ne istiyorsan senin istediğin şeyi yapalım. Anneni babanı üzme" dedi.

(Abdullah Sarıca /İHA)