10.02.2017 12:26 Acılı annenin sitemi: En azından yeri belli olur

Mersin'de iki arkadaşı tarafından evinin önünden dövülerek kaçırılan 22 yaşındaki gençten, 4 aydır haber alınamıyor. Yakalanarak tutuklanan sanıklardan 3'ünün ilk duruşması yapılırken, anne de 'Devletimizden, eğer oğlum öldüyse cesedini bulmasını istiyorum. En azından gömeriz, yeri belli olur' dedi. Mersin'de iki arkadaşı tarafından evinin önünden dövülerek kaçırılan 22 yaşındaki gençten, 4 aydır haber alınamıyor. Yakalanarak tutuklanan sanıklardan 3'ünün ilk duruşması yapılırken, anne de "Devletimizden, eğer oğlum öldüyse cesedini bulmasını istiyorum. En azından gömeriz, yeri belli olur" dedi.

İddiaya göre, 9 Ekim Pazar günü Sezgin G. ve Ekrem K., Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Furkan C.'nin yanına geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üç kişi daha sonra tartışmaya başladı. Ardından Sezgin G. ve Ekrem K., Furkan C.'yi darp etmeye başladı. Yaşanan arbedenin ardından iki arkadaş, Furkan C.'yi döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı. O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Sezgin G. ve Ekrem K.'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden kaçırılan gencin cep telefonu çıktı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Furkan C.'yi ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, kayıp gencin izine rastlayamadı. Ardından 2 şüphelinin de arama çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa bir süre içinde İsmail B. ile aranan bir şahsı daha yakaladı. 4 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 4 aydan bu yana kayıp olan Furkan C.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.



"OĞLUMU SİTENİN İÇİNDEN DÖVEREK ÇIKARTIYORLAR"

Anne Sinem Serbest ise 120 gündür oğlunu Mersin'de sokak sokak arıyor. Oğlunun fotoğrafının bulunduğu broşürleri daha önce vatandaşlara gösteren ve duvarlara asan gözü yaşlı anne, buradan da sonuç alamadı. Oğlunun bulunmasını isteyen anne, yetkililerden yardım istedi. Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Serbest, olayın 9 Ekim 2016'da gerçekleştiğini söyledi. Serbest, "Olay günü gece saat 03.00 gibi bir arkadaşı oğlumu bir bahane ile evden aşağı çağırıyor. Oğlum da bunun üstüne aşağı iniyor. Kamelyanın orada bir sigara yakıyorlar ve birkaç dakika sonra şu an tutuklanan 3 sanıktan bir tanesi yumruklayarak Furkan'ı, sürükleyerek sitenin dışına çıkartıyor. Kapıda araba bekliyor ve içinde şu anda tutuklu sanıklar var. Onlar da oğlumu döverek zorla arabanın içine atıyorlar. Çocuğu Kuyuluk çöplüğüne götürüyorlar. Giderken yolda anlattıklarına göre döverek götürüyorlar. Götürdükleri yerde de oğlumu dövdüklerini söylüyorlar. Kaçırdıkları araçta kana da rastlandı. Çocuğumun telefonunu da gasp ediyorlar" diye konuştu.



"DEVLETİMİZDEN, EĞER OĞLUM ÖLDÜYSE CESEDİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Şu anda olayla ilgili davanın sürdüğünü kaydeden Serbest, "4. Asliye Ceza Mahkemesinde davamız sürüyor. Şu anda tutuklu bulunanların ilk duruşması oldu. Sanıklar 'zorla adam kaçırmaktan, hürriyeti alıkoymaktan, darp etmekten' şu an yargılanıyor. Savcımız gasp ile ilgili delil topladığını, eğer yeterli delil elde ederse inşallah gasptan da dava açılabileceğini söylüyor. Çünkü çocuğumun telefonu sanıkların üstünden çıktı. Mahkeme davayı erteledi. Tutuklular halen tutuklu durumda. Furkan'dan haber alınamıyor. Öldü mü, sağ mı belli değil. Ölüsünü bulsam da razıyım. En azından gömeriz yeri belli olur. Şu an hiçbir şey belli değil. Sanıklar bununla ilgili bir şey de demiyor. 'Elimizden kaçırdık' diyorlar. Devletimizden, eğer oğlum öldüyse cesedini bulmasını istiyorum. Cesedi de olsa ona razıyız. Yeter ki bir bulunsun" şeklinde konuştu.

Olayın hemen ardından karakola gittiklerini söyleyen Serbest, "Gitmediğim belki kapı kalmamıştır. Furkan'ın resimlerini her yere astım, belki bir gören olur diye. Bütün araçlara, kentin her yerine astım. Furkan'dan hiçbir haber alamıyoruz. Bugüne kadar da dışarıdan hiç kimse bize Furkan'ı gördüm diye dönüş yapmadı. Birkaç tane yalancı tanıklar oldu. Zaten onları da tutuklu sanıklar sundu. Onlar da dinlendi. Hakimimiz de onların ifadelerinde bir takım çelişkiler olduğunu gördü. Karakol ifadelerinde şu tarihte Furkan'ı yaralı olarak gördük diyorlar ama hakim huzurunda bilmiyoruz hangi tarihte gördüğümüzü diye çelişkilerde bulundular. Emniyetimiz de halen Furkan'ı arıyor" ifadelerini kullandı.



"FACEBOOK HESABINDAN TEHDİTLER YAĞDIRMIŞLAR"

Oğlunun yaşama ihtimaline karşı birde çağrıda bulunan Serbest, "Onların dediği gibi Furkan kaçtı, yaşıyorsa burada zaten kayıp olarak aranıyor. Furkanım burada hiçbir şekilde suçlu değil. Evine gelsin. Biz onu bekliyoruz. Halen bir ümidim var. Tam 4 ay oldu. Yaşasaydı beni arardı. Akrabalardan bir tanesini mutlaka arardı. Herkes onu arıyor, herkes ondan haber bekliyor. Hiçbir şekilde bize ulaşmadı. Hatta Facebook hesabının şifresini biz bir ay önce kırdık, öyle girdik. Acaba oraya giriyor mu diye kontrol etmek istedik. Çocuğum kaçırılmadan bir hafta 10 gün önce oradan o kadar çok tehditler edilmiş ki hiçbirine cevap da vermemiş. Hatta kaçırıldıktan sonra yeniden tehditler edilmiş, 'ortaya çık Furkan', 'çıkacaksın' diye. 'Seni, aileni yok ederiz', 'ortaya çıkacaksın, davadan vazgeçeceksin' diye tehditler etmişler. Çocuğumun öldürülmüş olması büyük ihtimal. Yaşasaydı beni, ablasını mutlaka arardı. 4 aydır arıyoruz" dedi.

(Koray Ünlü/İHA)