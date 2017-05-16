Acil servisi basan baltalı saldırganlar yakalandı

Arnavutköy Devlet Hastanesinin acil servisini basarak baltalı saldırı gerçekleştiren zanlılar yakalandı.

Arnavutköy Devlet Hastanesinin acil servisini basarak baltalı saldırı gerçekleştiren zanlılar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Devlet Hastanesinde 13 Mayıs Cumartesi günü gelen bir grup, hastalanan yakınlarına öncelik sağlanmadığını iddia ederek hastane görevlilerine baltayla saldırmıştı. İki güvenlik görevlisinin yaralandığı baltalı saldırı sonrası çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, baltayla saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen C.G.'nin de aralarında olduğu 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldığı bildirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman / İHA)