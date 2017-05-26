Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik kazasında çocukları yaralanan aile güvenlik güçlerine ifade vermek istemeyince acil servis girişinde arbede yaşandı. Bir kadın tarafından ambulansın camı kırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik kazasında çocukları yaralanan aile güvenlik güçlerine ifade vermek istemeyince acil servis girişinde arbede yaşandı. Bir kadın tarafından ambulansın camı kırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında yaralanan Suriye uyruklu ailenin çocuğu, 122 ekiplerince ambulansa alınarak Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirildi. Güvenlik güçlerince ifadesine başvurulmak istenen baba ve ailesi acil servis önünde arbede çıkardı. Arbede sırasında çocuğu hastaneye getiren ambulansın camının bir kadın tarafından kırıldığı iddia edildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri ismi öğrenilemeyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Hastaneye getirilen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı çocuk ise başka bir hastaneye sevk edildi.

Hizmet veremeyecek durumdaki ambulansın yerine yeni bir ambulans tahsis edildi. Olayın şokunu yaşayan 112 ekibi kullanılamaz durumdaki ambulanstan aldıkları malzemeleri diğer ambulansa aktardı. 112 ekibi 1,5 saat sonra başka bir ambulansla görevlerine geri döndü.

Öte yandan olayı duyan vatandaşlar hastanenin acil kapısı önüne gelerek olaya tepki gösterdi. Olaya karışanların gözaltına alınmasıyla, acil önünde bekleyen grup da olaysız şekilde dağıldı.

(Oktay İnce / İHA)