Acıkan çakal alışverişe çıktı

Bursa'da, aç kalınca şehre inen çakal, markete daldı. Para ödeyecekmiş gibi tezgaha çıkarak marketçiyi şok eden çakal, reyonları gezdi, umduğunu bulamayınca geldiği gibi gitti. O onlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da, aç kalınca şehre inen çakal, markete daldı. Para ödeyecekmiş gibi tezgaha çıkarak marketçiyi şok eden çakal, reyonları gezdi, umduğunu bulamayınca geldiği gibi gitti. O onlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 10 yıldır market işleten Hicran K., sabah müşteri beklerken şok oldu. Hicran K., her zaman insanların girmesine alışık olduğu dükkanına çakal girmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ön kapıdan markete giren çakal, kısa bir tur attıktan sonra tezgahın üzerine çıkarak sigara reyonlarına yöneliyor. Bir süre markette dolaşan ve yiyecek bir şey bulmayan çakal, geldiği gibi ön kapıdan çıkarak gözden kayboluyor.

Yıllardır market işlettiğini ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ifade eden tecrübeli işletmeci, "İlk girdiğinden fark etmedim. Markette gezinmeye başlayınca belgesellerden de tanıdığım üzere çakal olduğunu anladım. Sigaraların bulunduğu reyona doğru hamle yaptı. Biraz markette dolaştıktan sonra koşarak çıktı. Doğa da görmeye alıştığımız çakalı markette görünce büyük şaşkınlık yaşadık" dedi.

(Burak Türker / İHA)