Açık Öğretim sınav sonuçları açıklandı! 2017 AÖF sınav sonuçları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 14-15 Ocak tarihinde yapıldı.

Sınava 2 bin 242'i cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869'u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katıldı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Açık Öğretim fakültesi öğrencilerinin merakla belediği açıklama geldi ve AÖF sınav sonuçları ilan edildi. AÖF final sınavlarından alaınan puanların belli olması ile 1. dönem notları da (harf notları) belli oldu.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANIYOR SİSTEM GİRİŞ EKRANI!

AOF sinav sonuclari online olarak sorgulanacak. Adaylar öncelikle anadolu.edu.tr adresine girecek ve sınav sonuç ekranını görmek için sisteme TC ve TCKN şidresi ile giriş yapacak. AÖF sonuçları öğrencilerin adresine yollanmayacak. Sınav sonuçları sadece online olarak öğrenilecek.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci sistemi üzerinden (https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx) sınav sonuçlarını sorgulayabilirler. Öğrencilerin sisteme e-posta veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle girmeleri gerekmektedir.

AÖF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMESİ GEREKENLER

AÖF öğrencilerinin sınavlarla ve derslerle alakalı bilmesi gereken bazı kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlar ise şu şekildedir:

Genel Not Ortalaması – AÖF öğrencilerinin bütün dönemlerde aldığı derslerin toplam not değerleri ve toplam kredilerine bölünmesiyle ortaya çıkan rakamdır.

Ders Geçme – AÖF ders geçme işleminde söz konusu dersin harf notuna bakılmaktadır. Eğer bu not CC ve üzeri ise o ders geçilmiş demektir.

Dersten Kalma – Dersten geçme gibi dersten kalma durumunda da dersin harf notuna bakılmaktadır. Bu da ders FF ise o dersten kaldığınız anlamına gelmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme – Ders harf notunuz CD, DC veya DD ise söz konusu derslerden koşullu geçtiğiniz anlamına gelmektedir. Bu şekilde geçmek için ise bir sonraki dönemde Genel Not Ortalaması 2.0'ın üzerinde olmalıdır.

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

AÖF sınavlarında 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceği sisteme geçildiği için umutsuz olan bazı öğrenciler ise AÖF sonuçları açıklanmadan itiraz yolunu araştırmaya başladı. Öğrenciler, sınavın uygulaması, sorular ve sonuçlarla ilgili inceleme ve yeniden düzenleme talebiyle itirazda bulunabilecekler. Peki, AÖF sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılılr?

İtiraz, “Kılavuz”veya “Protokol”de belirtilen usule uygun olarak ve belirlenen süreler içinde yapılması halinde kurum tarafından dikkate alınacak. Usule uygun olmayan veya belirlenen süreler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. Sınava girmeyen, sınava alınmayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların itirazları ise dikkate alınmayacak.AÖF sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine AÖF itiraz dilekçesi yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine dilekçeyi mail atarak itirazlarını tamamlayabilecekSınav itiraz dilekçesinde Ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu gibi bilgiler aktarılacak. Anadolu Üniversite tarafından konuyla ilgili geri dönüş yapılacaktır.

AÖF'TE AÇIK UÇLU SORU

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde devrim niteliğinde bir uygulamaya geçildi.

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu sorular da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, "Açıköğretim Fakültesi'nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır" dedi.

SORULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Kısa cevaplı ve açık uçlu soruların değerlendirmesine ilişkin yöntemi de açıklayan Rektör Gündoğan, "Öğrencilerimizin cevap kağıtları alanında uzman en az iki farklı puanlayıcıya gidecek. Bu puanlayıcılar önceden hazırlanmış standart puanlama anahtarlarına (rubrik) göre her bir soruya puan verecektir. Kısa cevaplı sorular için verilecek bu puanlar doğru ya da yanlış şeklinde değerlendirilecektir. Açık uçlu sorular ise öğrencilerin bilgilerini ne kadar doğru ifade edebildiklerine bağlı olarak 5 düzeyde puanlanacaktır. Açık uçlu sorudan alınabilecek en yüksek puan iki çoktan seçmeli sorunun puan değerine eşit olacaktır. Uygulamanın detayları ve örnek sorular öğrencilerimize bilahare duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gündoğan, açık uçlu soru uygulamasının, açıköğretimde ölçme değerlendirme kalitesini yükselteceğine inandığını ve ilerleyen dönemlerde bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını da kaydetti. Gündoğan ayrıca, bu konuda kendilerini cesaretlendiren Yükseköğretim Kurulu'na ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a da teşekkür etti.

AÖF TEK DERS SINAVI 3 DERSE ÇIKARILDI

Anadolu Üniversitesi rektörü, AÖF öğrencisi olan 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme bölümlerinden mezun olması için sadece tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatılmaması için uygulanmakta olan tek ders sınavlarının, bu yıl itibari ile üç derse çıkarıldığı belirtildi. Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınavlarına girebilmesi için 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz ya da bahar dönemi için o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten DZ ya da YZ gibi harf notu alan öğrencilere üç ders sınav hakkı tanınmamaktadır. Uygulamalı dersler de üç sınav hakkına girmemektedir. Ayrıca üç ders sınav notu, dönem sonu yani AÖF final sınavları yerine geçmektedir.