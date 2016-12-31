31.12.2016 18:30 Açığa alınan 37 öğretmen gözaltında

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 eski öğretmen gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 eski öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Valiliği OHAL bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlere yönelik Malatya merkezli toplam 8 İlde 58 hedefe yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 37 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi



