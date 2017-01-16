16.01.2017 14:19 Acı haberi İstanbul'dan verdiler

Fatih Aslan; Hong Kong-Bişkek seferi sırasında ve Kırgızistan Manas Havalimanına yakıt ikmali için iniş yaparken düşen Türk kargo uçağında hayatını kaybeden yükleme uzmanı kardeşi Muğlalı Melih Aslan'ın acı haberini İstanbul'dan arayarak verdiklerini açıkladı. Fatih Aslan; Hong Kong-Bişkek seferi sırasında ve Kırgızistan Manas Havalimanına yakıt ikmali için iniş yaparken düşen Türk kargo uçağında hayatını kaybeden yükleme uzmanı kardeşi Muğlalı Melih Aslan'ın acı haberini İstanbul'dan arayarak verdiklerini açıkladı.

Muğla Sanayi Sitesinde marangoz işletmesi bulunan Fatih Aslan, kardeşinin 8-9 yıldır kargo uçağında çalıştığını söyledi. Aslan, "Sabah saat 05.00 sıralarında düşmüş. Hong Kong'dan kalkmış. Bişkek'e yakıt ikmali için iniş yaparken hava koşulları nedeniyle düşmüş. İçindeki mürettebatın tamamı ölmüş. Kardeşim 8-9 yıldır kargo uçağında çalışıyordu. Ölüm haberini İstanbul'dan arayarak verdiler. Cenaze için şu anda bize bir şey ulaşmadı. Önce teşhis yapılacak. Yapılan teşhis sonrası Muğla'da defnedilecek. Kardeşim evli ve iki çocuk babasıydı" dedi.

Geçen yıl Muğla'ya ailesini ziyarete gelen Melih Aslan'ın yakınlarına Haziran ayında işi bırakacağını ve Muğla'dan ev alarak Muğla'ya yerleşeceğini açıkladılar.

(Bekir Tosun /İHA)

