Acı haberi alan baba: Vatan sağolsun

Oğlunun şehadet haberini alan Samsunlu Şehit J. Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in babası Recai Özdemir, 'Vatan sağ olsun' dedi.

Oğlunun şehadet haberini alan Samsunlu Şehit J. Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in babası Recai Özdemir, "Vatan sağ olsun" dedi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan Samsunlu J. Uzman Çavuş Mustafa Özdemir'in acı haberi Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Recai Özdemir, gözyaşlarına boğuldu.



"GÖNÜLLÜ OLARAK ORAYA GİTTİ"

Evlat acısıyla gözyaşı döken baba Hicabi Özdemir, "Oğlumun şehit olduğu haberini komutanlar verdi. Allah mekanını cennet eylesin. 2'si erkek, 1'i kız üç çocuğum vardı. Mustafa ile en son 9 ay önce yüz yüze görüşmüştük. Telefonla sürekli görüşüyorduk. Operasyonda olduğunu biliyorduk. Gönüllü olarak oraya gitti. Allah'ın takdiri böyleymiş. 11 yıllık askerdi. 1 yıldır da Ağrı'daydı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Recai- Ayşe çiftinin 3 çocuğundan biri olan Mustafa Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehit Mustafa Özdemir'in cenazesinin yarın Samsun'un Terme ilçesine bağlı Sakarlı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

(Hamza Alp/İHA)