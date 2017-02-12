12.02.2017 15:55 Acı haber aileye iletildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Teğmen Furkan Yayla'nın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Teğmen Furkan Yayla'nın Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 25 yaşındaki Teğmen Furkan Yayla'nın acı haberi, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şahadet haberinin iletilmesinin ardından şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberle yıkılan Yayla'nın emekli polis memuru olan babası Etem ve annesi Hülya Yayla'nın şehit için yapılacak olan törene katılmak için Gaziantep'e gideceği öğrenildi. Şehit babası Etem Yayla'nın havaalanına giderken, "Hocaları evladı gibi severdi. Birincilikle bitirdi okulu" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.

Şehit Teğmen Yayla'nın bekar olduğu ve kendisinden küçük Hacettepe Üniversitesi Hukuk Bölümünde okuyan Talha isminde bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin Gaziantep'te yapılacak olan törenin ardından memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyüne defnedileceği bildirildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)

