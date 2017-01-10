10.01.2017 09:04 Acı haber ailelere ulaştı

Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra şehit oldukları haberi alınana 2 askerin şehadet haberleri ailelerine ulaştı. Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra şehit oldukları haberi alınana 2 askerin şehadet haberleri ailelerine ulaştı.

Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in, şehadet haberi oturduğu Yeşilolba Mahallesi'nde askeri yetkililer tarafından anne Elif Kesin'e söylendi. Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye destek olmak için şehidin baba evine geldi.

Öte yandan, belediye yetkilileri tarafından şehidin baba evine taziye çadırı kurulurken, evin önünde sağlık ekipleri bekletiliyor.



KIVANÇ KAŞIKÇI'NIN ŞEHADET HABERİ ANKARA'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI

DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde kaçırılan askerlerden Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehadet haberi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan eşine ulaştı. Askeri yetkililer, şehidin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evine giderek ailesine acı haberi iletti.

Şehit astsubay'ın El Bab'da ölü olarak bulunduğu kaydedildi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin acılı eşi, taziye ziyaretine gelenleri kabul etti. Deniz adında 15 aylık bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehit astsubay Kaşıkçı'nın Gaziantep'te olan naaşı, defnedilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderilecek.

(Süleyman Cenk İdaye - Musa Erdoğan - Onur Emre Durak / İHA)

